Стоматолог Мелехова рассказала о дорогостоящем лечении последствий использования соски взрослыми

По словам доктора, это может привести к размножению бактерий, кариесу, дефициту полезных веществ и проблемам с прикусом. Мелехова отметила, что лечение последствий неправильного использования соски может занять не менее года и обойтись в сумму от 300 до 600 тысяч рублей.

«Когда рот приоткрыт из-за соски, слюна пересыхает и становится более вязкой. В этот момент во рту формируется среда для развития кариеса, а зубная эмаль не насыщается кальцием, фтором и фосфором», — объяснила Мелехова.

Ранее стоматолог Дарья Шикина развеяла миф о связи кариеса и поцелуев, объяснив, что развитие кариеса зависит от образа жизни, а не от бактерий.