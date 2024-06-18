Стоматолог Мелехова рассказала, что спиртосодержащие ополаскиватели для рта могут убивать полезные бактерии

Врач-стоматолог Вероника Мелехова в беседе с изданием «Ридус» рассказала, почему спиртосодержащие ополаскиватели не рекомендуется использовать на постоянной основе.

Как пояснила медик, спирт, как правило, убивает не только вредные бактерии, вызывающие кариес, но и полезные. На месте уничтоженных нужных бактерий может появиться онкологический процесс или развиться грибковая инфекция.

«Спиртосодержащие и антибактериальные ополаскиватели нужно использовать только по назначению врача как лекарство. Пользоваться ими ежедневно для профилактики не стоит», — добавила Мелехова.

Обычно врачи назначают спиртосодержащие ополаскиватели после хирургического вмешательства или при воспалениях.