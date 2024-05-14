Стоматолог Мелехова: невылеченный кариес может спровоцировать миокардит | 360°

14 мая 2024, 13:12
Стоматолог Мелехова: невылеченный кариес может спровоцировать миокардит
Промедление с лечением кариеса может быть опасно для жизни. Воспалительные процессы во рту способны спровоцировать миокардит, сообщила врач-стоматолог Вероника Мелехова сайту «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, в очагах хронической инфекции всегда есть бактерии, которые могут попадать в системный кровоток и оседать на клапанах сердца и в почках, сообщило Ura.ru.
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Также невылеченный кариес нередко переходит в периодонтит. Если этот процесс не купировать, то при снижении иммунитета возрастают риски появления гнойного очага, отметила Мелехова.
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