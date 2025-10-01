Стоматолог Мехтиев перечислил признаки перегруженных зубов

Мехтиев рассказал, что проблемы можно определить по состоянию эмали и десен

По словам врача, проблемы можно определить по состоянию эмали и десен. «Признаком проблем часто служит состояние эмали и десен. Например, наличие фасеток стираемости (плоских участков на зубах) или рецессии десны (опущения ее края) может свидетельствовать о локальных перегрузках зубов. Это нарушает естественную, плавную «петлю жевания», заставляя организм искать способ компенсировать дисбаланс», — отметил Мехтиев.

Специалист пояснил, что попытка компенсации дисбаланса ведет к избыточному давлению на височно-нижнечелюстной сустав, вызывая его смещение и дегенеративные изменения, а также головные боли и мигрени.

Кроме того, стоматолог подчеркнул важность правильного положения языка: «В норме язык в состоянии покоя должен располагаться на небе. Это обеспечивает свободное дыхание через нос. Если же у человека есть ротовой тип дыхания (например, из-за частых простуд или искривленной носовой перегородки) или короткая уздечка, язык занимает положение на дне полости рта. Из-за этого щеки оказывают давление на зубные ряды, что приводит к их сужению».