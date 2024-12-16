Стоматолог Маруфиди: использовать жевательную резинку можно только после еды

Жевательная резинка может быть одинаково полезна и вреда для организма. Лучше всего выбирать продукт с ксилитом, а не сахаром в составе. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди в интервью радио Sputnik.
Она отметила, что ксилит трудноусваивается микроорганизмами, находящимися в полости рта, в результате они погибают. Поэтому крайне полезно использовать жвачку после еды, однако делать это нужно не дольше 10-15 минут.
Употребление жевательной резинки на голодный желудок стимулирует выработку желудочного сока, что повышает риски гастрита и язвы желудка, подчеркнула Маруфиди.
Хинштейн запретил курским чиновникам раскрывать число сбитых БПЛА
«Ух какой мороз». В Мурманской области предрекли холода до -38 градусов
Более 4 тысяч онлайн-заявок на размещение рекламы подали в Подмосковье
Доля малоинвазивных операций увеличилась на 4,6% в Подмосковье за год
В Лобне прошло шествие Дедов Морозов
CNN назвал потерю Красноармейска крупнейшим поражением ВСУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте