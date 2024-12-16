Стоматолог Маруфиди: использовать жевательную резинку можно только после еды

Жевательная резинка может быть одинаково полезна и вреда для организма. Лучше всего выбирать продукт с ксилитом, а не сахаром в составе. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди в интервью радио Sputnik .

Она отметила, что ксилит трудноусваивается микроорганизмами, находящимися в полости рта, в результате они погибают. Поэтому крайне полезно использовать жвачку после еды, однако делать это нужно не дольше 10-15 минут.

Употребление жевательной резинки на голодный желудок стимулирует выработку желудочного сока, что повышает риски гастрита и язвы желудка, подчеркнула Маруфиди.