Стоматолог Максимчук призвал не пренебрегать антибиотиками после установки зубного импланта

Современная стоматология дает человеку много возможностей поддерживать здоровье и красоту полости рта, в частности, широко распространена услуга имплантации. Об этом сайту «Страсти» рассказал главный врач федеральной сети стоматологий «Миа.РФ» Иван Максимчук.

Он объяснил, что процесс имплантации делится на несколько этапов. И на каждом их них важно соблюдать все технологические процессы и следовать рекомендациям врача.

При этом немаловажным этапом является заключительный. После полной установки импланта крайне важно пит назначенные антибиотики и не пренебрегать им. В противном случае вывалится даже идеально сделанный зуб, предупредил врач.