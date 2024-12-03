Стоматолог Максимчук призвал не пренебрегать антибиотиками после установки зубного импланта

Современная стоматология дает человеку много возможностей поддерживать здоровье и красоту полости рта, в частности, широко распространена услуга имплантации. Об этом сайту «Страсти» рассказал главный врач федеральной сети стоматологий «Миа.РФ» Иван Максимчук.
Он объяснил, что процесс имплантации делится на несколько этапов. И на каждом их них важно соблюдать все технологические процессы и следовать рекомендациям врача.
При этом немаловажным этапом является заключительный. После полной установки импланта крайне важно пит назначенные антибиотики и не пренебрегать им. В противном случае вывалится даже идеально сделанный зуб, предупредил врач.
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