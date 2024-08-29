Стоматолог Лысенков заявил, что стресс провоцирует развития кариеса

Эмоциональные стрессы и постоянные перегрузки могут вызвать серьезные проблемы с зубами. Об этом сообщил стоматолог-терапевт Павел Лысенков в беседе с РИАМО .

Он объяснил, что в условиях стресса вырабатывается повышенное количество кортизола — так называемого гормона стресса. Это, в свою очередь, приводит к изменениям в составе слюны, которая играет защитную роль для зубной эмали. Кроме того, из-за стресса происходит более интенсивное сокращение жевательной мускулатуры, что может повысить степень износа зубов из-за увеличенной нагрузки.

Врач также добавил, что на состояние эмали негативно воздействует пища с высоким содержанием углеводов, отметил KP.RU.