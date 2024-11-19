Стоматолог Лысенков: цитрусовые и газировка могут усиливать чувствительность зубов

Стоматолог-терапевт Павел Лысенков перечислил продукты, усиливающие чувствительность зубов. Такое состояние провоцируют холодные и горячие блюда, а также еда с кислотами и сахаром, отметил эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, данная проблема может наблюдаться при употреблении цитрусовых фруктов, кислых ягод, газированных напитков и маринованных продуктов. То же самое касается конфет, шоколада и кондитерских изделий.

Эксперт предупредил, что чувствительность зубов порой указывает на развитие определенных патологий. Среди них — кариес, заболевания десен и трещины эмали. При наличии такого симптома важно обратиться за медицинской помощью.