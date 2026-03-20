Стоматолог Крестелева рассказала о рисках неправильного использования пустышки

Врач-стоматолог-ортодонт клиники «Атрибьют» Ирина Крестелева рассказала, что длительное использование пустышки может привести к нарушениям прикуса и развитию стоматологических проблем. Об этом написали «Известия» .

По словам специалиста, необходимость в использовании пустышки отпадает после года, так как сосательный рефлекс постепенно угасает. Поэтому рекомендуемый возраст использования пустышки — до одного-двух лет.

Длительное и интенсивное сосание пустышки влияет на формирование лицевого скелета и может привести к развитию переднего открытого или перекрестного прикуса. В первом случае между верхними и нижними зубами остается заметная щель, во втором — нижние зубы частично перекрывают верхние.

Если родители не соблюдали рекомендуемые сроки использования пустышки, важно постепенно отказаться от этой привычки. В возрасте до четырех лет некоторые изменения прикуса могут корректироваться самостоятельно. Однако, если нарушения уже закрепились, потребуется помощь ортодонта для подбора миогимнастики или корректирующих аппаратов, а также работа с логопедом для восстановления правильного положения языка.