Стоматолог Коняева: нарушения в прикусе можно увидеть сразу после рождения ребенка

Кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Анастасия Коняева в беседе с «ФедералПресс» сообщила, что нарушения в прикусе у детей можно увидеть сразу после рождения ребенка. Раннее обращение к ортодонту будет преимуществом.

Стоматолог призвала обращать внимание на уздечку языка, так как она может вызвать дефекты речи. Также необходимо предотвращать формирование вредных привычек, таких как сосание пустышек, разгрызание ногтей и закусывание губ.

Коняева пояснила, что при дыхании ртом язык болтается и не оказывает необходимого давления на челюсти: верхняя становится узкой, нижняя уезжает. Как следствие — нехватка места для зубов, вторые подбородки и аденоидный тип лица.

Лечение молочных зубов обязательно, иначе могут возникнуть проблемы с постоянными зубами. Пища всегда должна хорошо пережевываться, что важно для здоровья желудка, добавила медик.