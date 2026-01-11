Стоматолог Кочиева рассказала, что боль при жевании может указывать на пульпит

Не все пациенты придают должное внимание боли при жевании, часто списывая ее на легкий кариес и откладывая визит к врачу. Однако, как отметила стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Замира Кочиева в интервью РИАМО , причины могут быть гораздо серьезнее.

«Одной из возможных причин является пульпит — воспаление нервно-сосудистого пучка внутри зуба. В этом случае боль становится особенно выраженной при воздействии давления, горячего или холодного», — пояснила врач. Также она добавила, что к боли может приводить пародонтит — воспаление тканей вокруг зуба.

Помимо этого, дискомфорт при жевании может быть вызван механическими повреждениями, такими как микротрещины или сколы, а также последствиями травм. Не исключены проблемы из-за некачественно установленных пломб, коронок или протезов, написал «Петербургский дневник».

Регулярный дискомфорт — это серьезный сигнал, который не стоит игнорировать. Важно своевременно обратиться к стоматологу, чтобы определить причину боли и подобрать наиболее эффективный метод лечения.