Стоматолог Ившин: кариес не может образоваться под виниром «с нуля»

Между виниром и зубом нет пространства для развития бактерий, если он качественный и установлен правильно. «С нуля» кариес образоваться под виниром не может, рассказал стоматолог Алексей Ившин сайту Izhlife.

По словам специалиста, если же кариес уже начался, его сначала лечат, и только после этого ставят винир. При наличии старой пломбы на зубе врач проверяет ее состояние, и может заменить ее на новую.

В случае развития кариеса по краю винира, накладку придется убирать. Чтобы этого избежать, нужно тщательно следить за гигиеной ротовой полости, отметил Ившин.