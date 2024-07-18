Стоматолог Ившин: кариес не может образоваться под виниром «с нуля»

Между виниром и зубом нет пространства для развития бактерий, если он качественный и установлен правильно. «С нуля» кариес образоваться под виниром не может, рассказал стоматолог Алексей Ившин сайту Izhlife.

По словам специалиста, если же кариес уже начался, его сначала лечат, и только после этого ставят винир. При наличии старой пломбы на зубе врач проверяет ее состояние, и может заменить ее на новую.

В случае развития кариеса по краю винира, накладку придется убирать. Чтобы этого избежать, нужно тщательно следить за гигиеной ротовой полости, отметил Ившин.

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