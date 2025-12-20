Стоматолог Хритова напомнила об опасности домашнего отбеливания зубов

Стоматолог-терапевт Пироговского университета Анастасия Хритова предостерегла пациентов от самостоятельного домашнего отбеливания зубов. Об этом сообщил tagilcity.ru .

По словам врача, некоторые методы, включающие использование рисовой воды, соды или активированного угля, основаны на физическом удалении верхнего окрашенного слоя эмали за счет воздействия мелких твердых частиц. Хотя визуально эмаль становится светлее, такая практика оказывает негативное влияние на структуру зуба и увеличивает риски повреждения защитного покрытия.

Оптимально проводить профессиональное отбеливание в стоматологической клинике либо соблюдать рекомендации специалиста при домашнем уходе. Профессиональные системы используют химические вещества, воздействуя точечно на пигментацию эмали.