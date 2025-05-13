Стоматолог Хохлов опроверг вред виниров для зубов

Врач-стоматолог Андрей Хохлов рассказал NEWS.ru , что виниры не портят зубы и при необходимости их можно заменить. Он пояснил: перед заменой нужно понять запрос пациента.

Распространено заблуждение, что под винирами разрушаются зубы. Это не так. При желании или необходимости переделать виниры никаких проблем не возникнет. Установленную конструкцию можно аккуратно снять, а затем установить новую. Главное для специалиста — разобраться в пожеланиях пациента, сказал Хохлов.

Он добавил, что после этого врач создает новый дизайн и примеряет его с помощью специальных методик. Если клиента все устраивает, старые виниры снимают и устанавливают временные, а позже — постоянные. Долговечность конструкции зависит от ее минимального воздействия на зубные ткани и правильного протезирования.