Стоматолог Хмаренко: теплая вода с содой поможет снять зубную боль

Своевременная гигиена полости рта поможет избежать серьезных проблем с зубами. Однако если зубная боль появилась во время праздничных дней, когда нет возможности получить оперативную медицинскую помощь, то стоит попробовать снять боль в домашних условиях. Об этом рассказал стоматолог Антон Хмаренко в интервью сайту Lenta.ru .

Врач посоветовал для облегчения зубной боли полоскать рот теплой водой с содой. Кроме того, можно принять нестероидное противовоспалительное средство и противоаллергический препарат. Они помогут снять неприятные ощущения, воспаление и отек, передает kp.ru.

Хмаренко рекомендовал не делать теплые компрессы, поскольку в некоторых случаях они могут только усугубить ситуацию. Кроме того, стоит избегать полоскания рта спиртовыми настойками. Они способны вызвать аллергическую реакцию или ожоги слизистых оболочек, заключил доктор.