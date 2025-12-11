Стоматолог Харламова указала на связь между проблемами с деснами и заболеваниями ЖКТ

Правильный уход за ротовой полостью может предотвратить не только кариес, но и заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала директор стоматологической клиники «Стомтек» Ольга Харламова в беседе с « Известиями ».

По ее словам, результаты недавнего исследования показали, что плохой уход за ротовой полостью может привести к развитию воспалительных заболеваний кишечника. У людей с пародонтитом повышается риск возникновения болезни Крона и язвенного колита из-за проникновения оральных патобионтов из воспаленной полости рта в кишечник.

Для профилактики заболеваний ЖКТ врач рекомендовала регулярно чистить зубы не менее двух-трех минут дважды в день, а лучше — после каждого приема пищи. Важно использовать зубную нить или ирригатор. Также необходимо регулярно посещать стоматолога для профессиональной гигиены ротовой полости.