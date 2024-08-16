Стоматолог Гузяева: мягкая пища может спровоцировать выпадение зубов

Большое количество мягкой пищи в рационе может спровоцировать выпадение зубов у молодых людей. Об этом рассказала заведующая стоматологическим отделением клиники «Будь Здоров» на Сущевском валу Ирина Гузяева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, при таком рационе связочный аппарат зубов постепенно утрачивает свои функции, питание тканей зуба и связочного аппарата может полностью прекратиться. Это в свою очередь приводит к ослаблению фиксации зубов, из-за чего они могут выпадать, сообщил сайт kp.ru.

Кроме того, причиной потери зубов нередко становятся гипертензия, сахарный диабет, ожирение, остеопороз, отметила Гузяева.