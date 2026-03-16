Стоматолог Григорян предупредила о рисках, связанных со щелчками в челюсти

Многие люди не придают значения щелчку в челюсти при зевке или во время еды, считая его безобидной особенностью организма. Однако стоматолог-ортодонт Асмик Григорян из «СМ-Стоматология» рассказала Life.ru , что такой звук может быть первым сигналом серьезных проблем с височно-нижнечелюстным суставом.

Этот сустав соединяет нижнюю челюсть с черепом и участвует в речи, глотании и пережевывании пищи. При его нарушении головки смещаются и начинают двигаться несимметрично, что приводит к характерным щелчкам, хрусту или ощущению «перескакивания» кости.

По словам специалиста, одной из наиболее частых причин проблемы становится неправильный прикус, при котором нагрузка на сустав распределяется неравномерно. К появлению щелчков также могут приводить бруксизм (непроизвольное скрежетание зубами), стресс, привычка долго жевать твердую пищу, травмы или воспалительные процессы.

«Если игнорировать первые симптомы, со временем может развиться хроническая дисфункция ВНЧС. Это состояние сопровождается болями в лице и шее, трудностями при открывании рта, а иногда приводит к асимметрии улыбки и даже деформации суставных структур», — предупредила стоматолог.

Для точной диагностики врачи проводят осмотр, оценивают работу сустава и при необходимости назначают дополнительные исследования — например, рентген или МРТ. Лечение подбирается индивидуально и может включать коррекцию прикуса, использование специальных капп, физиотерапию, массаж и лечебную гимнастику.