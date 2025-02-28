Стоматолог Гафизов посоветовал выбирать зубную пасту с профилактическими компонентами

Чтобы сохранить здоровье полости рта, достаточно регулярно посещать специалиста и правильно ухаживать за зубами дома. Врач-стоматолог и ортопед Ален Гафизов посоветовал проходить осмотр дважды в год, чтобы вовремя выявлять кариес и заболевания десен, передала «Вечерняя Москва».
Эксперт отметил, что домашний уход включает чистку зубов дважды в день щеткой средней жесткости и использование ополаскивателя. Важно выбирать зубную пасту с профилактическими компонентами, такими как фтор, особенно если есть повышенная чувствительность или риск кариеса.
Ополаскиватель помогает бороться с микробами и предотвращает образование зубного камня. Зубная нить необходима для удаления остатков пищи между зубами и предотвращения воспаления десен, подчеркнул Гафизов.
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