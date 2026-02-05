Стоматолог Федоренко предупредила, что содержащиеся в напитках кислоты могут вызывать эрозию эмали

Здоровье зубов зависит не только от регулярной гигиены, но и от правильного питания. Стоматолог Евгения Федоренко поделилась информацией о потенциальных рисках в нашем ежедневном рационе в беседе с «АБН24» .

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», кислоты, содержащиеся во многих напитках и продуктах, могут вызывать эрозию эмали.

«Если кариес вызывает бактерия, то здесь разрушение идет на чисто химическом уровне», — отметила специалист.

Особое внимание врач уделила фруктовым сокам, особенно цитрусовым, и всем видам газировок, включая диетические. Высокий уровень кислотности в этих напитках может временно размягчать эмаль.

«Эмаль после такого контакта временно размягчается. И если сразу после стакана апельсинового сока пойти чистить зубы, можно своими руками стереть этот ослабленный слой», — подчеркнула стоматолог.

Также кислоты содержатся в яблоках, особенно кислых сортов, и ягодах, таких как смородина и клюква. Однако отказываться от этих продуктов не стоит, но важно не задерживать их во рту надолго и прополоскать рот обычной водой после употребления.

Для защиты эмали врач рекомендует не растягивать прием кислых продуктов на долгое время и использовать соломинку для кислых напитков, чтобы минимизировать контакт с зубами. Важно выдержать паузу перед чисткой зубов, давая слюне время естественным образом восстановить pH-баланс и минеральный состав ослабленной эмали.