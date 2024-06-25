Стоматолог Давидян рассказал, что главная причина кариеса кроется в плохой гигиене
Одна из главных причин возникновения кариеса — это плохая гигиена полости рта. Об этом Пятому каналу рассказал врач-стоматолог Арам Давидян.
Он объяснил, что кариесом нельзя заразиться от другого человека. Он образуется из-за бактерий и микробов, которые обитают во рту.
Как добавил сайт KP.RU, лучшая профилактика кариеса — это чистить зубы и не пренебрегать зубной нитью. Также важно регулярно посещать стоматолога.
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