Стоматолог Давидян рассказал, что главная причина кариеса кроется в плохой гигиене

Одна из главных причин возникновения кариеса — это плохая гигиена полости рта. Об этом Пятому каналу рассказал врач-стоматолог Арам Давидян.

Он объяснил, что кариесом нельзя заразиться от другого человека. Он образуется из-за бактерий и микробов, которые обитают во рту.

Как добавил сайт KP.RU, лучшая профилактика кариеса — это чистить зубы и не пренебрегать зубной нитью. Также важно регулярно посещать стоматолога.

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