Стоматолог Давидян: неправильный прикус провоцирует появление кариеса и головной боли

Неправильный прикус может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказал стоматолог-хирург и пародонтолог Арам Давидян в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, характер смыкания зубов влияет на жевание и весь желудочно-кишечный тракт.

«Если пища недостаточно пережевана на первом этапе, ее расщепление становится токсичным на следующих этапах», — пояснил врач.

Он также отметил, что некорректный прикус способен спровоцировать появление кариеса и заболевание десен. Кроме того, взаимоотношение зубных рядов связано с положением височно-челюстного сустава. При нарушениях в системе появляются головные боли и трудности с речью, добавил медик.