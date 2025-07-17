Стоматолог Дахкильгов связал бруксизм у детей с заболеваниями ЛОР-органов

Ночной бруксизм у детей может быть вызван различными факторами, в том числе заболеваниями ЛОР-органов. Об этом сообщил хирург-имплантолог и пародонтолог Магомед Дахкильгов в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, речь идет, например, об искривлении носовой перегородки или хроническом рините. Даже грызение карандашей или жевание жвачки могут спровоцировать бруксизм.

«На самом деле детский скрип зубами педиатрической наукой исследован не до конца», — добавил медик.

Как пояснил Дахкильгов, на скрежетание зубами могут влиять такие факторы, как наследственность, проблемы с нервной системой и врожденные патологии, например синдром Дауна.