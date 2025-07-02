Стоматолог Балакиева предупредила, что домашнее отбеливание может привести к кариесу

Во время приема пищи зубная эмаль впитывает частицы еды, из-за чего зубы теряют белизну. Многие вместо посещения специалиста пытаются отбелить зубы своими силами, однако самостоятельное отбеливание зубов сопряжено с рисками. Об этом заявила врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева в разговоре с сайтом «Москве 24» .

Доктор подчеркнула, что использование гелей, полосок и других средств для домашнего отбеливания не должно быть частым, так как это приводит к вымыванию кальция и других важных веществ из эмали. В результате зубы могут стать более уязвимыми и мелкими, а вернуть им первоначальное состояние удастся только с помощью протезирования. К тому же, истонченная эмаль часто становится причиной развития кариеса.

Балакирева порекомендовала соблюдать временные интервалы между процедурами домашнего отбеливания и не использовать полоски для зубов ежедневно. Их лучше применять перед важными событиями, но не на постоянной основе. Эффект от домашнего отбеливания быстро проходит после употребления продуктов, окрашивающих эмаль, таких как кофе. В целом, независимо от метода, отбеливать зубы следует не чаще раза в полгода, добавила врач.