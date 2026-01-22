Стоматолог Апанасова назвала причины «прострелов» в зубах на морозе

Многие люди испытывают неприятные ощущения в зубах при резком похолодании. Это состояние, известное как гиперестезия, может быть вызвано повышенной чувствительностью эмали зубов. Отсутствие кариозных полостей при этом не гарантирует отсутствия проблемы. По словам стоматолога-терапевта «СМ-Стоматология» Мадины Апанасовой, гиперестезия может развиваться по разным причинам, написал Life.ru .

Одной из них является неправильная техника чистки зубов, которая может повредить эмаль. Выбор зубной щетки также важен: мягкая подходит для чувствительных зубов, средняя считается универсальным вариантом, а жесткая может навредить при агрессивной чистке.

Частое использование отбеливающих паст также может вызвать чувствительность зубов, так как постоянное применение таких паст истончает эмаль.

Употребление кислых продуктов и газированных напитков негативно сказывается на состоянии зубов, снижая уровень кальция в эмали и способствуя гиперестезии.

Перегрузка зубов из-за неправильного распределения нагрузки может привести к образованию клиновидных дефектов, что еще больше увеличивает чувствительность. Наличие глубокого кариеса также может вызывать болезненные ощущения, особенно при изменении температуры.

Для борьбы с гиперестезией стоматолог рекомендует выбирать правильные зубные щетки, контролировать диету и регулярно посещать стоматолога. Если вы замечаете у себя симптомы гиперестезии, обратитесь к врачу для диагностики и получения рекомендаций.