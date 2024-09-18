Стоматолог Антипенко предупредил, что жвачка может вызывать гастрит

Жевательная резинка способствует очищению полости рта от остатков пищи и тренирует зубные связки, однако неправильное ее использование может вызвать гастрит. Об этом «Москве 24» сообщил стоматолог Алексей Антипенко.

По его мнению, 99% современных жевательных резинок не содержат сахара, благодаря чему они не наносят вреда зубам.

Врач подчеркнул, что заменители не расщепляются бактериями до кислоты, что предотвращает развитие кариеса.

Он добавил, что жвачка собирает на себя остатки пищи, отмерший эпителий, бактерии и мертвые клетки крови. Таким образом, она действует как своего рода пылесос для рта.

Однако, если жевать резинку слишком долго, это может спровоцировать развитие гастрита.