Стилист Кувватов посоветовал мыть волосы во время холодов раз в два дня

Мастер международного класса, колорист, основатель Академии «СИСТЕМА АКСИОМ» Александр Кувватов в беседе с радио Sputnik рассказал, как правильно ухаживать за волосами осенью и зимой.

Многие люди страдают повышенной жирностью волос с наступлением холодов. На это влияет сразу несколько факторов: влажность воздуха, перепады температур и переход на более теплую одежду. По словам эксперта, оптимальным решением будет мыть волосы раз в два-три дня.

Кувватов также призвал отказаться от использования тяжелых шампуней и кондиционеров.

«А частое использование тяжелых кондиционеров и неправильный выбор шампуня могут усугубить проблему», − сказал он.

Для жирных волос отлично подойдут шампуни с содержанием салициловой кислоты, цинка или глины, добавил стилист.