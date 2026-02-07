«Стиль жизни от СЭ»: протеиновые добавки и морепродукты помогут добрать норму белка

Белок — это ключевой элемент для поддержания здоровья организма. Он необходим для роста и восстановления тканей, укрепления иммунитета, а также для создания ферментов и гормонов, сообщил дзен-канал «Стиль жизни от СЭ» .

Чтобы разнообразить рацион и получить достаточное количество белка, можно добавить в меню рыбу и морепродуктов. Лосось, креветки и мидии — вкусные и полезные источники белка.

Еще один вариант — протеиновые добавки. Сывороточный, казеиновый или растительный протеин помогут легко достичь дневной нормы.

Кроме того, специалисты посоветовали есть бобовые и цельнозерновые продукты. Фасоль, чечевица, нут, киноа, овсянка и гречка богаты белком и клетчаткой, добавил сайт vse42.ru.