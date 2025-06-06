Спортивный врач Перевалова призвала не тренироваться в самый пик жары

Спортивный врач Ольга Перевалова в беседе с радио Sputnik рассказала, как безопасно заниматься физической активностью в жаркую погоду. Она отметила, что полностью отказываться от нагрузок не стоит, но важно учитывать ряд факторов, чтобы не навредить здоровью.

«Не рекомендуется тренироваться в пик жары. Лучше перенести занятия на утро или вечер, когда температура спадает», — советует Перевалова.

Особое внимание врач уделила питьевому режиму: «Нужно пить больше воды, желательно комнатной температуры или слегка охлажденной, но не холодной, чтобы избежать проблем с горлом».

После тренировки важно отдохнуть в прохладном помещении и не переедать. Для тех, кто не может отказаться от тренировок в жару, Перевалова рекомендует посещать спортзалы с кондиционированием воздуха.

Также врач напомнила о важности контрастных процедур, таких как кратковременное посещение сауны, для адаптации организма к перепадам температур.