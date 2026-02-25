Специалисты ORMATEK подчеркнули, что качество сна определяет эффективность восстановления в отпуске

Многие считают, что отпуск автоматически вернет силы и ясность мышления. Однако резкая смена режима и нарушение привычного графика сна часто приводят к усталости и рассеянности. Эксперты ORMATEK и нутрициолог, специалист по питанию и ЗОЖ Максим Обухов рассказали «Известиям» , как правильно организовать отдых.

Одна из ошибок на отдыхе — резкое изменение режима сна. Поздние засыпания и подъемы могут привести к сбою биоритмов организма. Даже если общая продолжительность сна увеличивается, его качество может снижаться.

«При резком изменении режима организму требуется время на адаптацию, поэтому человек может спать дольше обычного, но при этом чувствовать усталость. Алкоголь и поздние приемы пищи также могут ухудшать общее восстановление», — отметил Обухов.

Специалисты ORMATEK подчеркивают, что качество сна определяет эффективность восстановления в отпуске. Поддержка позвоночника и правильно подобранная подушка позволяют быстрее вернуться к привычному ритму.

Важно не отказываться в отпуске от привычной физической активности. Обухов посоветовал снижать интенсивность тренировок не больше чем на 20–40%. Легкие аэробные нагрузки поддерживают метаболизм и улучшают сон.

Рацион на отдыхе также влияет на восстановление. Избыток сахара и жиров в сочетании с дефицитом белка может снизить уровень энергии. Нутрициолог рекомендует умеренно употреблять сладкое и алкоголь.

По мнению специалистов, восстановление в отпуске зависит не столько от количества свободных дней, сколько от качества отдыха. Внимание к режиму, питанию, активности и условиям сна помогает организму быстрее адаптироваться и сохранить ресурс после возвращения к работе.