Специалисты ЕМС рассказали о лечении апноэ с помощью barbed-фарингопластики

Специалисты Европейского медицинского центра стали одними из первых в стране, кто начал применять новый метод лечения храпа и апноэ сна. Речь идет о barbed-фарингопластике — процедуре, при которой мягкое небо и стенки глотки укрепляют и подтягивают с помощью особых нитей с «колючками» (от англ. «barbed»). Об этом сообщили «Газете.Ru» в ЕМС.

Оториноларинголог, руководитель отделения оториноларингологии ЕМС Ираклий Якобашвили рассказал, что храп может быть не только раздражителем для человека и его окружения, но и серьезной угрозой для здоровья.

«У людей, которые храпят (имеют апноэ) более 20% от общего времени сна, риск неконтролируемой гипертонии почти вдвое выше, чем у здоровых людей, а значит риски других сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт, ИБС) также значительно увеличены», — отметил специалист.

Суть предложенной методики заключается в использовании специальных нитей barbed, которые сами фиксируются в тканях без завязывания узлов. Это ускоряет процедуру и делает ее менее травматичной по сравнению с классической фарингопластикой, при которой требуется удаление язычка, мягкого неба или миндалин. Во время вмешательства ткани мягко перераспределяются и стабилизируются, что восстанавливает проходимость дыхательных путей.

Новая операция не требует наружных разрезов и длится 40–60 минут.