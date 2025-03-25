Сосудистый хирург Григорьян рассказал об угрозе безболевой ишемии

В России, как и во всем мире, растет число сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на успехи в диагностике и лечении, смертность остается высокой. Это связано с поздним обращением за медицинской помощью и отсутствием симптомов у некоторых болезней, сообщил «ФедералПресс» эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян.

Безболевая ишемия сердца — одна из таких проблем. Человек может не чувствовать боли и перегружать сердце. Опасность представляют также аневризмы грудного и брюшного отделов аорты. Они могут долго не давать о себе знать, но при достижении критического размера или сдавливании соседних органов станут угрозой. Обнаружить их можно случайно — на диспансеризации или когда появятся симптомы, что бывает редко.

Физическая нагрузка или скачок давления могут вызвать разрыв аневризмы, предупредил специалист. Аневризмы могут появляться и в других артериях, включая сосуды мозга. Их разрывы из-за изменений давления, гипертонии или нагрузок ведут к инсульту.