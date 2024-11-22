Сомнолог Золотарева: стресс и эмоциональная нагрузка могут вызывать лунатизм

Лунатизм чаще всего встречается у детей, но в определенных обстоятельствах он может возникнуть и во взрослом возрасте. Как правило, симптомы такого состояния передаются генетически, рассказала «Известиям» врач-кардиолог, сомнолог Наталия Золотарева.
Однако существует ряд других факторов, которые могут привести к лунатизму. Среди них — стресс, эмоциональное напряжение и нарушение естественного цикла сна, отметила специалист.
Кроме того, появлению лунатических состояний способствует алкоголь, наркотики и прием некоторых медикаментозных препаратов. При появлении эпизодов лунатизма рекомендуется записаться на прием к врачу, чтобы провести полную диагностику и подобрать адекватную терапию, резюмировала Золотарева.
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