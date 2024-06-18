Сомнолог Завалко: чтобы не страдать бессонницей в жару, можно попробовать спать на полу

Невролог-сомнолог, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep Ирина Завалко в беседе с изданием Life дала советы россиянам, как справиться с бессонницей во время жарких ночей.
Ранее СМИ писали, что на Москву опустились «тропические ночи»: это когда средняя ночная температура превышает норму.
Чтобы не страдать бессонницей, важно поддерживать в спальне комфортную температуру воздуха. Для этого нужно заранее включить кондиционер на среднюю температуру или же охладить воздух с помощью вентилятора. Тем, у кого нет ни вентилятора, ни кондиционера, можно спать на полу, где температура будет немного ниже. Врач указала на то, что одежда для сна и постельные принадлежности должны быть из натуральных дышащих тканей.