Сомнолог Валеева: отказ от кофе и алкоголя в вечернее время поможет побороть бессонницу

Взрослому человеку необходимо спать не менее семи часов в сутки в затемненном и проветриваемом помещении. Однако множество людей зачастую сталкиваются с проблемами бессонницы. Как наладить качественный сон, рассказала сомнолог Кадрия Валеева в беседе с ГТРК «Татарстан».
По словам специалиста, следует ограничить просмотр телевизора и использование гаджетов перед сном. В вечернее время также лучше всего отказаться от употребления чая, кофе и алкоголя, приводит слова доктора сайт RT.
Для предотвращения бессонницы стоит исключить из режима дневной сон позже 15:00. Кроме того, его продолжительность должна составлять не более 30 минут, резюмировала Валеева.
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