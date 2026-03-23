Сомнолог Царева рассказала о рисках и лечении остановок дыхания во сне

По словам эксперта, у взрослых может быть до пяти остановок дыхания в час, что считается нормой. Однако у детей их не должно быть вовсе. Длительные апноэ могут привести к гипертоническим кризам, аритмии, инфарктам и инсультам.

Апноэ бывает нескольких типов. Центральные остановки связаны с работой дыхательного центра и лечатся путем устранения основного заболевания. Обструктивные остановки возникают из-за препятствия в дыхательных путях. У детей это могут быть аденоиды или миндалины, а у взрослых — полипы или изменения костной структуры.

Царева отметила, что часто причиной становится сочетание этих факторов. К симптомам апноэ относятся частые пробуждения, ночные кошмары, ночные походы в туалет, панические атаки, нарушения ритма сердца, потливость, дневная сонливость и усталость.

Заподозрить обструктивное апноэ можно по громкому храпу каждую ночь. Лечение зависит от причины: при гипотиреозе необходима терапия у эндокринолога, при анатомических препятствиях может потребоваться хирургия, а при тяжелых формах применяются приборы с маской, помогающие дышать ночью.