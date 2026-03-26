Сомнолог Царева предупредила о риске проблем с весом из-за сна со светом

Постоянное освещение во время ночного отдыха серьезно нарушает работу организма. Подробнее рассказала невролог-сомнолог Елена Царева в беседе с «Авторадио» .

По словам врача, свет во время сна негативно влияет на выработку мелатонина — гормона, отвечающего за качество отдыха и обмен веществ.

«Он регулирует баланс множества процессов, в том числе и отвечающих за набор веса», — отметила медик.

Он пояснила, что недостаток мелатонина может привести к краткосрочным последствиям в виде повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний и снижению иммунитета. В длительной перспективе у людей, которые плохо спят, можно наблюдать большую предрасположенность к демиелинизирующим заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.