Создавать условия для отдыха ребенка нужно без принуждения к тихому часу. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Царева.

Она пояснила, что потребность в нем снижается с возрастом, а навязывание режима вызывает у ребенка протест. Врач отметила, что длительность сна индивидуальна, и ориентироваться на средние нормы ошибочно.

Царева рекомендует укладывать ребенка при появлении сонливости, а при ее отсутствии — просто создать подходящие условия для отдыха без принуждения.