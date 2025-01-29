Сомнолог Царева: дневной сон необходим только детям до семи лет

Сонливость днем может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Об этом заявила врач-сомнолог Елена Царева в разговоре с Ura.ru .

Специалист отметила, что дневной сон полезен лишь для детей до семи лет. Причины дневной сонливости у взрослых разнообразны: от дефицита витаминов до серьезных заболеваний, таких как депрессия, анемия или синдром обструктивного апноэ во сне.

Короткий дневной сон (до 45 минут) может улучшить самочувствие, однако длительные сиесты вредят ночному отдыху и повышают риск развития сердечно-сосудистых болезней. Пожилым людям тоже стоит избегать частого дневного сна, чтобы не нарушить режим. Оптимальное время сна для взрослого человека — 7,5-9 часов ночью, подчеркнула Царева.