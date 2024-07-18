Сомнолог Прокопьева: недосып повышает риски инфаркта миокарда и инсульта

Недостаток качественного сна провоцирует развитие серьезных сердечно-сосудистых осложнений. Он повышает риски возникновения инфаркта миокарда и инсульта, рассказала врач-сомнолог Людмила Прокопьева сайту Izhlife.
По словам специалиста, также недосып грозит ожирением и сахарным диабетом. Невыспавшемуся человеку сложнее контролировать чувство голода, из-за чего возникает желание съесть побольше быстроусвояемых углеводов.
Прокопьева отметила, что больше всего недосыпу подвержены подростки, люди с ненормированным графиком работы и новоиспеченные мамы.