Сомнолог Прокопьева: недосып повышает риски инфаркта миокарда и инсульта

Недостаток качественного сна провоцирует развитие серьезных сердечно-сосудистых осложнений. Он повышает риски возникновения инфаркта миокарда и инсульта, рассказала врач-сомнолог Людмила Прокопьева сайту Izhlife.

По словам специалиста, также недосып грозит ожирением и сахарным диабетом. Невыспавшемуся человеку сложнее контролировать чувство голода, из-за чего возникает желание съесть побольше быстроусвояемых углеводов.

Прокопьева отметила, что больше всего недосыпу подвержены подростки, люди с ненормированным графиком работы и новоиспеченные мамы.

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