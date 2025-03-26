Сомнолог Новиков: бессонница увеличивает риски болезней сердца и диабета

Бессонница может привести к обострению хронических заболеваний и снижению продолжительности жизни. О рисках этого недуга рассказал врач-сомнолог Максим Новиков в беседе с сайтом «Известия» .

По словам специалиста, недостаточный сон увеличивает вероятность сердечно-сосудистых болезней, диабета и рака. Причинами бессонницы могут быть дефицит мелатонина, стрессовые гормоны, смена часовых поясов и работа в сменном графике.

Для улучшения сна рекомендуются физические нагрузки, отказ от гаджетов перед сном и успокаивающие напитки. В случае хронической бессонницы необходима консультация врача, заключил Новиков.