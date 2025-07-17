Сомнолог Лебедева посоветовала метод «6Т» для улучшения качества сна

«6T — это темнота, тишина, температура, ткани, тщательность и технологии. Все это — аспекты, которые влияют на качество сна», — подчеркнула доктор.

Для создания полной темноты рекомендуются плотные шторы, жалюзи или маски для сна. Это способствует выработке мелатонина — гормона сна и молодости. Его выработка начинается за два часа до сна, если человек соблюдает режим, написал сайт aif.ru.

Звуковую изоляцию обеспечат беруши или специальные системы шумоподавления.

Комфортная температура для сна — 18–20 градусов. Важно также обратить внимание на натуральные материалы постельного белья, например, лен и хлопок.

Соблюдение правил «6Т» гарантирует здоровый сон и отдых, заверила врач.