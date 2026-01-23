Сомнолог Кудинов указал на пользу чая с ромашкой или лавандой перед сном

Сомнолог Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» развеял миф об отсутствии кофеина в чае. В черном и зеленом сортах этого стимулятора достаточно, чтобы вызвать проблемы со сном.

По словам врача. последнюю порцию кофеина лучше принимать за четыре-шесть часов до ночного отдыха. Это особенно важно для людей, которые уже испытывают трудности с засыпанием.

Выбирая травяные чаи, стоит обращать особое внимание на ингредиенты. Расслабляющие смеси с добавлением ромашки, мяты, мелиссы либо лаванды станут отличным помощником для спокойного сна. Напротив, бодрящие напитки с женьшенем, элеутерококком или насыщенным каркаде подарят заряд энергии, добавил сайт vse42.ru.