Сомнолог Кудинов сообщил, что каждый человек должен определять свою норму сна самостоятельно

Каждый человек может вычислить норму сна самостоятельно, опираясь на особенности своего организма. Об этом «Ридусу» рассказал сомнолог Павел Кудинов.

По словам медика, взрослому обычно рекомендуется спать от шести до восьми часов, при этом важно засыпать и просыпаться в одно и то же время.

«Обычно, если человека спросить, сколько ему нужно времени на сон, то он не долго думает над ответом», — процитировал Ura.ru сомнолога.

Чтобы иметь бодрое состояние и чувствовать себя энергично, важно постоянно прислушиваться к своим ощущениям, добавил Кудинов.