Сомнолог Колесниченко отметила, что продолжительность дневного сна не должна превышать 20 минут

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр и сомнолог Елена Колесниченко поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, как сделать дневной сон полезным и не навредить здоровью.

По словам доктора, дневной сон может помочь снизить уровень стресса, улучшить внимание и память. Однако он не заменит полноценный ночной сон.

Как отметила Колесниченко, лучшее время для дневного сна — до 15:00, а оптимальная продолжительность — 10–20 минут. Более долгий сон может вызвать «инерцию сна» — состояние, при котором человек чувствует себя разбитым и дезориентированным после пробуждения, написали «Известия».

Сомнолог также рекомендовала отдыхать в тишине, темноте и комфорте.