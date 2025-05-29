Сомнолог Чекмарева посоветовала хорошо выспаться перед сменой часовых поясов

Синдром смены часовых поясов, или джетлаг, развивается из-за резкого нарушения циркадных ритмов при перелетах через несколько часовых поясов. Внутренние биологические часы человека перестают соответствовать местному времени, вызывая характерные симптомы, рассказала Life.ru врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт и сомнолог Ирина Чекмарева.

Солнечный свет — главный регулятор циркадных ритмов, он влияет на выработку мелатонина, который координирует работу организма. Симптомы джетлага могут включать проблемы со сном, дневную усталость, снижение концентрации, желудочно-кишечные расстройства, общее недомогание и изменения настроения.

Чтобы минимизировать последствия смены часовых поясов, рекомендуется прибывать к месту назначения заранее и дать организму время на адаптацию. Перед поездкой важно хорошо отдохнуть, так как недостаток сна усугубляет симптомы. Можно постепенно корректировать график сна перед вылетом: при перелете на восток ложиться спать на час раньше каждый день, а при перелете на запад — на час позже.

После прибытия важно регулировать время пребывания на свету: при перелете на запад полезен вечерний свет, а на восток — утренний. Если вы пересекли более восьми часовых поясов, рекомендуется носить солнцезащитные очки, чтобы избежать дезориентации внутренних часов.