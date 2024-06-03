Сомнолог Бузунов предупредил, что недосыпание может привести к проблемам со здоровьем

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказал, что систематическое недосыпание чревато проблемами со здоровьем. По словам медика, чтобы не испытывать проблем со сном, важно соблюдать определенные правила.

Первым делом Бузунов обратил внимание на наличие комфортного спального места. Должен быть ортопедический матрас, удобная подушка, подобранная конкретно под него. Далее важно создать в комнате нужную атмосферу, чтобы было темно и тихо.

Сомнолог также отметил, что поза для сна не играет такого значения, как совместимость матраса с подушкой.

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