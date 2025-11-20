Сомнолог Бузунов посоветовал молодым мамам спать, когда отдыхает ребенок

В преддверии Дня матери врач-сомнолог, профессор и доктор медицинских наук Роман Бузунов поделился с Общественной Службой Новостей рекомендациями для молодых мам по балансированию между отдыхом и заботой о ребенке.

Специалист рекомендовал спать, когда спит ребенок, и находить время для физической активности. Он подчеркнул важность цифровой гигиены и информационного детокса.

«Стандартная рекомендация — если ребенок беспокойный, плохо спит и нарушает сон мамы, то спите, когда спит ребенок», — отметил врач.

Бузунов также посоветовал не стесняться просить помощи у близких или нанимать нянь. По его мнению, это помогает избежать перегрузки и способствует лучшему уходу за ребенком.