Сомнолог Бузунов посоветовал людям с бессонницей пользоваться специальными масками

Существует так называемая гигиена спальни, предполагающая, что в комнате будет темно, тихо и прохладно. Иногда добиться некоторых условий можно с помощью дополнительных аксессуаров. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

В частности, он посоветовал использовать маски для сна, особенно этот предмет пригодится тем, кто страдает бессонницей. Их можно использовать для дневного отдыха, а также в регионах, где бывает светло по ночам.

Наконец, специальные маски — вечный спутник путешественников, которым нои помогают отдохнуть в транспорте. Врач добавил, что тем, кому мешает спать посторонний предмет на лице, подойдут блэкаут шторы.