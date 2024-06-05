Сомнолог Бузунов объяснил, что потребность в количестве сна обусловлена генетически

Людям требуется разное количество времени, чтобы выспаться, и это объясняется генетическими особенностями. Об этом радио Sputnik рассказал сомнолог, заслуженный врач России, профессор Роман Бузунов.

По его словам, в зависимости от различных циркадных ритмов одни могут выспаться за четыре часа, другие — за 12. Кроме того, по этой же причине одни рождаются совами, другие — жаворонками.

«У короткоспящих родителей — короткоспящие дети, а у длинноспящих — длинноспящие. Это все генетически определенные особенности», — отметил Бузунов.

Он посоветовал насторожиться лишь в том случае, если человек раньше высыпался за восемь часов, а потом ему внезапно потребовалось больше времени. В этом случае нужно обратиться к врачу, чтобы удостовериться, что нет болезни.